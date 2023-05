L’eterna rotatoria di Cicero con vista Rucco

Dicono che Claudio Cicero disegni rotatorie anche nel sonno. La rotatoria di Cicero lo riporta nell’alveo di Francesco Rucco in vista del ballottaggio per Vicenza; una alleanza ritrovata però che non piace a molti dei suoi. E che avrebbe determinato più di qualche mal di pancia anche tra i sostenitori del sindaco uscente; Cicero infatti pretende ruolo (come dargli torto) e non solo: anche qualche testa. La vendetta se va servita fredda sarà glaciale, e ben si adatta a questa invernale primavera. Servirà a Rucco l’andare a Canossa? Per la risposta basterà attendere una settimana.