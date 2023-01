Provinciali vicentine- Le ire di un sindaco a cui era stato promesso di diventare Presidente

Dicono che si sia molto arrabbiato per non essere stato indicato come candidato alla presidenza della Provincia di Vicenza, che ci abbia provato sino all’ultimo. Dicono che l’asse che lo ha fatto diventare sindaco, vale a dire Variati- Ciambetti, gli avrebbe promesso la candidatura salvo poi portare Nardin. Dicono che abbia più volte telefonato a destra e a manca per sostenere la validità della sua candidatura. Dicono che sia molto arrabbiato oggi perché l’asse ha tenuto pur senza il suo nome. Dicono che a sentenziare sulla sua candidatura sia stato qualcuno che non lo ama. Dicono che basti guardare i numeri di Bassano per capire. Dicono.