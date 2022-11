Giovine, che combini?

Silvio Giovine è un neo parlamentare in quota Fratelli d’Italia, ma è anche un valente amministratore di Vicenza, alle Attività Produttive, e quindi ama la sua città in modo incondizionato. Tanto da lodare, di ritorno dalla citta’ eterna, la scultura che si trova subito fuori dalla Stazione con tanto di penna alpina e gia’ oggetto di ampie critiche, persino di Sgarbi. Ora, comprendiamo tutto, ma tornare dalle bellezze della Capitale e declamare sui social la bellezza di quell’obbobrio di scultura ci fa capire quanto Giovine ami il suo nuovo incarico da parlamentare. Probabilmente non è mai uscito da Montecitorio, e visitato le vere bellezze monumentali di Roma. Tanto da restare poi, di ritorno a casa, abbagliato dal mappamondo con la penna al vento. Diamogli tempo per coltivare la vera bellezza..