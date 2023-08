Le Poste di Lonigo, Marostica, Montecchio e Thiene aperte anche di pomeriggio: ecco gli sportelli interessati

Dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05, il sabato fino alle 12.35

Da lunedì 28 agosto gli uffici postali di Lonigo, via del Mercato, Montecchio Maggiore via Duomo, Marostica, via Cairoli, e Thiene, piazza Scalcerle, apriranno anche durante il pomeriggio.

I quattro uffici postali saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 ed il sabato fino alle 12.35. Sono aperti con gli stessi orario anche gli uffici postali di Vicenza Centro (viale Roma), Vicenza 2 (via IV novembre), Bassano del Grappa, Schio, Valdagno, Vicenza 6 (via Zampieri)

Dopo la pausa estiva che ha interessato anche quest’anno un numero limitato di giorni con riduzione oraria, i quattro uffici postali saranno a disposizione fino alle 19.05 per tutte le operazioni di spedizione lettere e pacchi, pagamenti, consulenza e investimento.

Poste Italiane ricorda che in tutti questi uffici postali è disponibili la prenotazione online del turno allo sportello, tramite app “Ufficio Postale”, “Bancoposta”, “Postepay”, sito poste.it e Whatsapp.

Questa funzionalità consente di prenotare un appuntamento allo sportello, comodamente da casa o in mobilità, scegliendo la data e l’orario per andare in Ufficio Postale.

In questo modo, all’utente basterà recarsi in Ufficio poco prima dell’orario di prenotazione. Indipendentemente dal canale scelto, il cliente riceverà un codice di prenotazione che apparirà sul display dell’ufficio postale al momento del proprio turno.