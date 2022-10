Lancio per la startup vicentina Ebazzy: un multistore dei negozi di vicinato

Parte da Vicenza il progetto sociale che supporta il commercio tradizionale attraverso una piattaforma multistore

È stato selezionato come caso-studio dal Mib Trieste School of Management assieme ad altre tre startup innovative in tutto il Veneto ed è attualmente inglobato in Start Cube, incubatore universitario di Padova: stiamo parlando di Ebazzy, progetto sociale nato a Brendola (Vicenza) per supportare i commercianti di zona nel processo di conversione digitale.

Com’è nata la startup sociale Ebazzy?

Il lockdown dovuto alla pandemia ha portato quasi tutti a reinventarsi: in quel periodo sono nati diversi gruppi di commercianti sui social, con l’obiettivo di assicurarsi una presenza sul web, cercando velocemente una scialuppa di salvataggio assieme ad altri vicini di bottega.

Il progetto sociale Ebazzy è nato per soddisfare questa necessità, manifestata apertamente da diversi negozianti nell’ambito di un’indagine territoriale: per molti aprire una propria vetrina e-commerce è diventata un’esigenza imprescindibile, ostacolata da mancanza di conoscenza nell’ambito e-commerce, mancanza di risorse da destinare all’apertura di uno shop online, mancanza di tempo da dedicare ad un’attività parallela a quella tradizionale.

Perché può essere definita una startup sociale?

Una startup ad impatto sociale è un progetto che introduce una soluzione ad un problema sociale in maniera più efficace, efficiente e sostenibile di quelle precedentemente proposte. Queste startup sono caratterizzate dalla volontà di raggiungere obiettivi sociali e obiettivi finanziari allo stesso tempo. Parallelamente allo sviluppo della piattaforma, abbiamo investito sulla community dei negozianti, un gruppo unito e affiatato che crede nel progetto, ne condivide i valori e sostiene la crescita dell’attività attraverso momenti di confronto e di supporto costanti.

Cosa differenzia Ebazzy rispetto ai marketplace già presenti sul mercato?

Più che un marketplace, Ebazzy può essere definito un multistore. A differenza dei competitors presenti sul mercato, Ebazzy è un progetto del territorio per il territorio. La piattaforma si rivolge ai piccoli negozi al dettaglio che non hanno un proprio e-commerce: questi negozi potranno vendere online su tutto il territorio italiano pur mantenendo la propria identità.

Inoltre, la piattaforma Ebazzy offre ai negozi affiliati servizi di vendita e assistenza tecnica.

La distribuzione degli articoli sarà affidata ad un partner di delivery che si occupa delle spedizioni attraverso servizi dedicati alla clientela.

La comunicazione strategica è affidata ad esperti interni ed esterni per far conoscere Ebazzy e i servizi offerti dalla piattaforma al più ampio pubblico possibile.

Cosa deve fare un negozio che intenda aprire il proprio e-commerce su Ebazzy?

La piattaforma è stata pensata affinché l’affiliazione dei negozi e l’inserimento dei prodotti siano facili e veloci, permettendo a chi ha un po’ dimestichezza con la tecnologia, l’apertura autonoma del proprio negozio online. Ciascun negozio può avviare il proprio e-commerce ed iniziare subito a vendere.

Chi invece è estraneo alla tecnologia, può affidarsi al nostro team: dal caricamento dei prodotti, fino alla spedizione, passando per la gestione degli ordini, il nostro staff si occuperà di tutte le fasi del processo, senza che il negoziante debba farsi carico di nulla.

Ebazzy dispone, inoltre, di un servizio di assistenza h24 dedicato sia ai negozi che ai clienti: è possibile contattare in qualsiasi momento il nostro supporto o richiedere un appuntamento scrivendoci nella chat whatsapp del sito o all’indirizzo email info@ebazzy.com.

