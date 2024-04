L’alpinista Maurizio Dalla Libera è il nuovo presidente del Cai di Vicenza

Con quasi 3000 soci la sezione si avvia a festeggiare i 150 anni di vita nel 2025

Cambio della guardia al Cai di Vicenza. All’assemblea del 19 marzo i soci hanno infatti votato il rinnovo delle cariche sociali.

Il nuovo presidente è Maurizio Dalla Libera, istruttore nazionale di alpinismo e sci alpinismo, accademico del Gruppo Italiano Scrittori di Montagna (GISM) e direttore della Scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata libera “Umberto Conforto”.

I vicepresidenti sono Claudio Baccarin e Franco Pavan. Fanno parte del consiglio direttivo anche Emma Dal Pra, Alessandra Colla, Alberto Nicolin, Carlo Saccardo, Marilena Maistrello, Davide Buson, Danilo Franchini e Luca Corradin.

Formano l’organo di controllo Valeria Silvana Rama, Giuseppe Sperotti e Adelida Pace.

Sono delegati alle assemblee Giovanni Vaccari, Emma Dal Pra, Ronald Armando Carpenter, Luca Corradin, Chiara Sandri e Augusto Bertolotto.

Maurizio Dalla Libera succede nel ruolo di presidente a Giovanni Vaccari che, non più eleggibile, ha guidato la sezione da ottobre del 2020.

Nel corso del mandato appena concluso il numero degli iscritti è passato dai 2535 del 2020 ai 2940 del 2023, con un incremento di ben 405 soci.

A giugno del 2023 la sezione ha completato il percorso per l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, diventando un’associazione di promozione sociale dotata di personalità giuridica che permette agli oltre 200 volontari di sviluppare relazioni sempre più qualificanti a favore dei soci e della comunità.

Tra le numerose iniziative realizzate per promuovere l’ambiente montano, oltre ai corsi di formazione per i soci e agli incontri culturali aperti a tutti i cittadini, la sezione ha di recente concluso la riqualificazione di oltre 200 vie di arrampicata alla falesia di Lumignano nell’ambito di un bando nazionale Cai, recuperando e dedicando a Matteo Cazzola, giovane socio vittima di una valanga in Norvegia, un percorso per raggiungere le pareti in sicurezza.

Anche la falesia di Gogna, che il Cai gestisce per il Comune di Vicenza, è stata potenziata con nuovi itinerari didattici ed ora può essere meglio utilizzata dalle scuole di alpinismo e di escursionismo.

Il mandato si è chiuso con il riconoscimento della Commissione Medica della sezione come polo regionale per l’organizzazione dei corsi per l’uso del defibrillatore riservati ai titolati Cai e la costituzione del nuovo Gruppo Giovani che punta a incentivare la partecipazione dei soci della fascia di età tra i 18 e i 35 anni.

Per la sezione e il suo nuovo consiglio direttivo il 2025 sarà un anno davvero particolare, perché il Cai di Vicenza festeggerà i 150 anni dalla fondazione e i 100 anni della Scuola di alpinismo “Umberto Conforto”.