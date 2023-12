La prima auto elettrica russa è già lo zimbello dei social. ‘L’auto più brutta mai progettata’

È già soprannominato, con sarcasmo, il “Killer di Tesla”. All’inizio di questa settimana, la casa automobilistica russa Avtotor ha presentato un prototipo di veicolo a propulsione elettrica “100% made in Russia”, progettato in collaborazione con il Politecnico di Mosca. In poche ore, la prima auto elettrica russa, chiamata Amber, è stata derisa sui social network. In Ucraina è addirittura diventato un “meme”.

Il modello Amber sarà assemblato nello stabilimento Avtotor di Kaliningrad, dove prima dell’attuazione delle sanzioni occidentali venivano prodotti i veicoli BMW, Ford, KIA e Hyundai . Il motore e la batteria saranno di origine russa, promette il produttore, che punta a farne un’auto popolare con un prezzo di vendita accessibile. La produzione inizierà nel 2025, con l’obiettivo di 50.000 unità all’anno. ” Il progetto è ora in fase di sperimentazione e l’aspetto della carrozzeria cambierà “, si legge in un articolo online del media russo RB, specializzato in notizie sulle nuove tecnologie. (continua)

Uno dei meme

Tanto da ispirare gli utenti di Internet, che hanno fatto di tutto per deridere il nuovo modello russo sui social network. “Tutti i veri designer hanno lasciato la Russia. L’Avtotor Amber passerà alla storia come l’auto più brutta mai progettata “, ride un utente di Internet, il cui messaggio pubblicato su X (ex Twitter) è stato notato dai nostri colleghi del sito informativo Numerama . «La Fiat Multipla non è più l’auto più brutta del mondo », scherza un altro, sempre sul social network , di Elon Musk, il fondatore del marchio di veicoli elettrici Tesla.

Il Paese guidato da Vladimir Putin è lungi dall’aver adottato in modo massiccio i veicoli elettrici. Questi ultimi rappresentano solo lo 0,05% delle vendite, indica il Mosca Times . Per rimediare a questo, il governo russo prevede un investimento di 10,5 miliardi di dollari nello sviluppo di veicoli elettrici e a idrogeno entro il 2030. E per incoraggiare gli automobilisti a convertirsi, i pedaggi autostradali sono gratuiti per i proprietari. A Mosca, la città più popolosa d’Europa, sono immatricolate solo 3.500 auto elettriche, ovvero lo 0,09% del parco auto totale.