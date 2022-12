La parola ‘escort’ più ricercata di ‘Babbo Natale’ e ‘regali’

Il traffico su Escort Advisor conferma le ricerche degli utenti su Google: il 9 dicembre, rispetto al giorno dell’Immacolata, si è registrato il +12% di utenti che hanno navigato su Escort Advisor per cercare una escort.



Quindi, la domanda di escort è sempre in crescita dopo i giorni di festa come l’8, il 24, 25 e 26 dicembre. Anche il trend nel 2022 conferma questo dato, segno che gli italiani passano le Feste Comandate in famiglia, per poi cercare un incontro trasgressivo nei giorni successivi, inventandosi impegni di lavoro o altre irrinunciabili commissioni per uscire di casa.



Gli utenti di Escort Advisor sono aumentati a livello nazionale di circa il 28% tra il 26 e il 27 dicembre 2021, mentre del +73% tra il giorno di Natale e il 27. Aumento del 14% anche tra il 1° e il 2 gennaio 2022. Mettendo a confronto i dati sugli utenti del 6 gennaio 2022 con quelli del 7 si può notare un +17% rispetto all’Epifania.



Come si giustifica un aumento di traffico proprio in questo periodo? Probabilmente per sfuggire alle riunioni di famiglia o semplicemente per passare in piacevole compagnia le Feste. Un frequentatore di escort decide quale sia la professionista perfetta per le proprie esigenze festive leggendo le recensioni che ogni escort ha sul profilo abbinato al numero di telefono.



Escort Advisor indicizza tutti gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia che vengono verificati attraverso le recensioni degli utenti per evitare truffe o spiacevoli sorprese. Dal 2014 sono più di 500.000 le recensioni ricevute: praticamente due numeri di escort su tre in Italia ha almeno una recensione.



Ma cosa chiedono gli italiani alle escort durante le feste? Non solo le classiche prestazioni. Sempre più spesso le professioniste del sesso vengono ingaggiate anche come accompagnatrici a cene di lavoro o pranzi in famiglia dove vengono presentate come “fidanzate”. Trascorrere insieme l’intera notte di Capodanno o una vacanza dall’altra parte del mondo, sono tra le richieste più ardite.



Lo spirito natalizio sembra colpire in particolare modo alcuni clienti, che si trasformano in generosi Babbo Natale per le loro escort preferite. Sono tanti i regali ricevuti dalle sex workers in questo periodo: si va dai classici cioccolatini a regali decisamente più costosi, ma capita anche che sia la escort stessa a diventare una “idea regalo” della fidanzata o moglie al proprio uomo, scegliendo sempre in base alle recensioni, per soddisfare i gusti del partner.