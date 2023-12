Un ricco Natale di eventi nei mercati di Campagna Amica

Il Villaggio di Natale Coldiretti è entrato nel vivo a Vicenza, dove i visitatori sono alla ricerca della più prelibata e tradizionale strenna natalizia, all’insegna del buon gusto e dei sapori della terra berica.

Fino al 24 dicembre, al mercato coperto di Campagna Amica Vicenza, dalle 9.30 alle 19 sarà possibile trascorrere dei piacevoli momenti al Villaggio di Natale di Coldiretti, allestito per l’occasione in Piazza San Lorenzo, con la mostra mercato dei prodotti tradizionali dell’agricoltura vicentina, degustazioni di prodotti e street food di Natale cimbro, laboratori ed attività per le famiglie, nonché creazioni solidali a favore del Centro antiviolenza e del progetto Sartoria sociale a cura dell’Associazione come un incantesimo.

Grande attenzione sarà dedicata ai laboratori, perché il Natale è anzitutto la festa delle famiglie e dei più piccoli. Verranno così proposti, il sabato e la domenica i Laboratori di cucina creativa per bambini e le ricette sotto l’albero a cura de Il Mondo di Bu. Gli eventi prevedono l’iscrizione all’indirizzo: www.juniorchefacademy.it.

Sabato 23 dicembre dalle 10 alle 12.30 “Guuta Bainacht – Il Natale dei Cimbri & Natale in trincea”: storie, canzoni e ballate. Dalle 15 alle 16.30 “Laboratorio creativo natalizio”. Dalle 15 alle 19 “Contame de… La montagna del formaggio, le antiche tradizioni” e, contemporaneamente, “Giochi antichi in piazza”.

Domenica 24 dicembre alle 10.30 in Piazzetta Garofolino l’atteso “Concerto natalizio” dei piccolissimi del coro Pueri Cantores del Veneto. Dalle 15 alle 16.30 il “Laboratorio creativo natalizio”.–