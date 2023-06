La Lista Rucco attacca Possamai sulla Giunta

Torna ad infiammarsi la battaglia politica a Vicenza a poche settimane dalle elezioni e l’occasione è offerta dalla nomina della nuova Giunta da parte del sindaco Giacomo Possamai.

Scrivono dalla Lista Rucco: “Il Sindaco Possamai ci ha abituato a quotidiani video su ogni genere di attività Egli ponga in essere da quando e’ stato eletto: anche il più banale gesto viene enfatizzato con il sapiente uso della comunicazione .

Chissa‘ se farà un video anche per spiegarci i motivi delle dimissioni del consigliere Bellon , il quale ha rifiutato l’incarico in aperta polemica con le scelte degli assessori da parte del Sindaco. Egli oggi accusa Possamai, sostenendo che “ha vinto la solita logica delle “spartizioni partitiche” non quella delle competenze. Vicenza perde un’occasione per rinnovarsi realmente.”

Ci si riferisce alla nomina dell’assessore all istruzione che dal Sindaco “gli era stata promessa” e poi affidata invece a Selmo, senza tener conto della competenza riconosciuta in Bellon.

E pensare che per giorni Possamai ha sbandierato il metodo innovativo con in il quale sarebbe stata fatta la Giunta , per giorni ha decantato il coinvolgimento della città e delle categorie: alla fine hanno prevalso logiche evidentemente differenti, che gia’ hanno creato malumori, rumors e uscite di scena, che sinceramente dispiacciono a tutti

Un buon inizio, non c’è che dire. Mai prima d’ora un Consigliere aveva dato così polemicamente le dimissioni”.

Chissà se il Sindaco Possamai farà un video su questa vicenda ….restiamo in attesa!