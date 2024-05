ITALIA – Imam dentro all’Università chiamato dagli studenti contestatori. Sermone religioso contro Israele. Proteste del rettorato: “L’Università è laica”

Riceviamo e pubblichiamo una nota del rettorato dell’Università di Torino dopo che gli studenti che occupano l’ateneo hanno chiamato un Imam.

“In relazione al video che testimonia la presenza dell’Imam Brahim Baya impegnato in attività religiosa negli spazi di Palazzo Nuovo all’Università di Torino, si rende noto che la Ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha contattato telefonicamente il Rettore, Stefano Geuna. Durante la conversazione, il rettore ha precisato che il fatto è avvenuto in situazione di occupazione da parte di studenti, i quali impediscono da giorni l’accesso a docenti e personale universitario; quindi sotto la piena responsabilità degli occupanti. Per parte sua, l’Università di Torino ribadisce fermamente il carattere di laicità dell’istituzione universitaria. Il rettore e il ministro hanno quindi condiviso un sentimento di piena condanna sull’accaduto”.