ISOLA VICENTINA – Arrestato 34enne ladro seriale: furti in abitazioni, all’Hosteria 2.0 e in parrocchia

Nella serata di ieri, in San Donà di Piave (Venezia), i Carabinieri della Compagnia di Schio e della Stazione di Malo hanno arrestato P.R., 34enne, domiciliato ad Isola Vicentina, autore di molteplici furti in danno dell’esercizio pubblico HOSTERIA 2.0 di Isola Vicentina, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 23 marzo 2023, dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Vicenza su richiesta della Procura della Repubblica, per le ipotesi di reato di furto aggravato-continuato e furti in abitazione.

Dallo scorso mese di settembre, sono stati consumati una serie di furti in danno dell’esercizio pubblico HOSTERIA 2.0 che venivano denunciati presso la Stazione Carabinieri di Malo. Le indagini dei carabinieri registravano una svolta lo scorso gennaio, a seguito dell’installazione da parte del titolare dell’esercizio pubblico di sistemi di videosorveglianza che consentivano di individuare e riconoscere l’autore in un giovane del luogo. Nei successivi sviluppi investigativi, il 28 febbraio scorso, hanno perquisito la sua abitazione su disposizione della Procura della Repubblica di Vicenza che ha consentito:

di raccogliere incontrovertibili elementi di reità anche in ordine a precedenti furti che erano

stati consumati nei mesi precedenti in danno dell’esercizio pubblico HOSTERIA 2.0;

stati consumati nei mesi precedenti in danno dell’esercizio pubblico HOSTERIA 2.0; di accertare la responsabilità del giovane per due furti in abitazione, consumati lo scorso

mese di febbraio, in un contesto familiare;

mese di febbraio, in un contesto familiare; di rinvenire una chitarra, del valore di € 1000, che era stata asportata lo scorso mese di

ottobre presso il salone parrocchiale della Chiesa di San Pietro Apostolo di Isola Vicentina.

La Procura della Repubblica di Vicenza, sulla scorta delle risultanze investigative raccolte dai

carabinieri e corroborate dagli elementi raccolti nel corso della perquisizione, richiedeva al Giudice

per le Indagini Preliminari l’emissione di una misura cautelare in carcere. Subito dopo l’emissione

della misura restrittiva, nella giornata di ieri, visto che il giovane si era allontanato dal Comune di

Isola Vicentina, gli inquirenti, riuscivano a rintracciare il giovane nel comune di San Donà di Piave.

Al termine delle formalità di rito, il reo veniva associato presso la casa circondariale di Vicenza, in

attesa dell’interrogatorio di garanzia da parte del Giudice per le indagini preliminari.

Sono in corso ulteriori indagini finalizzate ad accertare la responsabilità del giovane in ordine ad

ulteriori fatti reato, consumati sempre in danno di esercizi pubblici ed abitazioni, di Isola Vicentina.