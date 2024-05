Ipab di Vicenza – Achille Variati presidente, presentato il nuovo Cda

Si è insediato questa mattina nella sede di contrà San Pietro il nuovo Consiglio di amministrazione di Ipab di Vicenza, che resterà in carica per i prossimi cinque anni.

A presentare il nuovo consiglio è stato lo stesso sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, che ne ha decretato la nomina, evidenziando il percorso professionale dei componenti, chiamati a dare il proprio contributo ad una delle questioni fondamentali del presente e del futuro: l’invecchiamento della popolazione e in particolare la non autosufficienza popolazione anziana.

Il Cda è così composto: Vittoria Bernkopf, Sandro Caffi, Stefania Cerasoli, Cinzia Giaretta e Achille Variati, nominato presidente, che sarà affiancato alla vice presidenza da Sandro Caffi.

Nel ringraziare il presidente uscente, Ermanno Angonese, i componenti del precedente Consiglio e l’intera struttura per il lavoro di risanamento fin qui compiuto, Variati ha evidenziato come tale percorso di efficientamento debba proseguire.

«Tra gli obiettivi del nuovo CdA – ha detto Variati – vi sono il mantenimento e, se possibile, l’implementazione dei posti letto (anche con l’intento di ridurre le liste d’attesa) e l’attivazione di servizi innovativi con particolare attenzione al territorio. Da questo punto di vista sono fondamentali i rapporti con Istituzioni ed Enti, in primis Comune, Regione, Ulss e altre Rsa della provincia».

È stato poi messo l’accento sulla necessità di aggiornare con la Regione l’Accordo di programma (datato 2015 e in scadenza il prossimo anno), così come dovrà essere valorizzato e recuperato il Patrimonio immobiliare, anche in termini di resa ed efficienza, attraverso la promozione di alienazioni del patrimonio non strumentale. Particolare attenzione verrà prestata anche al Patrimonio storico-artistico di proprietà dell’Ente.

Infine, Variati ha voluto personalmente ringraziare il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, per questa nomina: «Come ho anticipato nei mesi scorsi – ha concluso -, al termine della mia positiva esperienza di europarlamentare, avevo dichiarato la disponibilità a dare un contributo al territorio, mettendo a disposizione tempo e competenze, nella logica in cui ha sempre creduto, della politica come servizio».

Ipab di Vicenza conta 340 dipendenti. I posti letto attuali sono 541.