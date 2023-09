Incidente tra furgone e camion dei rifiuti: 1 ferito (FOTO)

Intervento dei vigili del fuoco, stamattina alle 11:45, per un incidente stradale tra un furgone e il camion della nettezza urbana, in via Gorizia, a Montorso Vicentino: ferito l’autista del furgone. Al lavoro la squadra dei vigili del fuoco di Arzignano che ha messo in sicurezza i mezzi e liberato l’autista del furgoncino, rimasto bloccato. Il ferito è stato assistito dal personale sanitario del Suem per essere trasferito in ospedale.

L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 12:30.