In Qatar con Bobo Vieri grazie al padel

La coppia Luca Marchesini e Nicola Curti ha staccato un biglietto in direzione Qatar grazie alla combattuta vittoria delle finali Nazionali dell’Italy Padel Tour Bombeer tenutesi a Varese lo scorso fine settimana.

I ragazzi del circolo Hangar 84 di Montorso Vicentino hanno sbaragliato la concorrenza dopo una due giorni di partite intense. I ragazzi avevano vinto le qualifiche del circolo a metà novembre, carichi ma consapevoli dell’alto livello della competizione.

Per capire il livello dell’evento, il circuito “Road to Qatar” ha toccato 43 province su tutto il territorio italiano, di cui 27 sono state rappresentate dai giocatori presenti alle finali nazionali e, inoltre, per dare un respiro internazionale all’evento, hanno ricevuto una Wild Card speciale i finalisti della prima tappa del circuito svizzero “Suisse Padel Tour”.

Cosa c’entra Christian Vieri? Il punto di riferimento per questo progetto è il bomber per eccellenza, Bobo Vieri appunto, che a tutti gli effetti ha contribuito a rendere il padel uno sport mainstream e a farlo conoscere e amare agli sportivi del nostro paese.

Luca Marchesini: “È stato un week end intenso e divertente! Io e Nicola ci siamo iscritti per scherzo alla tappa del nostro circolo, volevamo provare a giocare insieme in quanto siamo una coppia atipica (siamo entrambi mancini) ma direi che l’esperimento è riuscito! Ci siamo qualificati come secondi nel girone di sabato e poi la domenica siamo arrivati alla vittoria vincendo semifinale e finale. Due partite molto combattute ed equilibrate dove l’abbiamo spuntata al terzo set. Complimenti ai nostri avversari per la bravura e per la sportività dimostrata, un ringraziamento al nostro circolo Hangar 84 per l’opportunità che ci ha dato e un plauso agli organizzatori per la gestione dell’evento!”

Una rappresentanza veneta volerà quindi in Qatar il 10 dicembre, per una 3 giorni in compagnia di Bobo Vieri e altri vip, per vivere un’esperienza unica in concomitanza dei mondiali di calcio.