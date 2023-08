In Grecia l’incendio boschivo più vasto mai registrato in Europa: bruciata un’area più grande di New York

Il mega incendio boschivo in Grecia è il più grande incendio mai registrato nell’UE e il blocco sta mobilitando quasi la metà delle forze aeree antincendio per affrontarlo, ha detto un portavoce della Commissione europea.

Undici aerei e un elicottero della flotta dell’UE sono stati inviati per aiutare a spegnere l’incendio a nord della città di Alessandropoli, insieme a 407 vigili del fuoco, ha detto martedì Balazs Ujvari.

Il servizio di protezione civile dell’UE ha affermato che l’incendio ha bruciato più di 310 miglia quadrate (810 km quadrati), un’area più grande della città di New York.

I vigili del fuoco greci hanno affermato che l’incendio era “ancora fuori controllo” nel parco nazionale di Dadia, nella regione nord-orientale, un santuario vitale per i rapaci.

Da quando è iniziato, il 19 agosto, l’incendio ha ucciso 20 persone, 18 delle quali migranti i cui corpi sono stati ritrovati in una regione che viene spesso utilizzata come punto di ingresso dalla vicina Turchia.

L’UE si appoggia su una flotta di 28 aerei – 24 aerei scarica-acqua e quattro elicotteri – forniti dai paesi membri per aiutare a combattere gli incendi nel blocco e nei territori limitrofi.

Sta lavorando alla creazione di uno stormo aereo autonomo, finanziato dall’UE, composto da 12 velivoli che sarà completamente operativo entro il 2030.

“Sappiamo che gli incendi stanno diventando sempre più gravi”, ha detto Ujvari. “Se si guardano le cifre ogni anno degli ultimi anni, vediamo tendenze che non sono necessariamente favorevoli e che richiedono ovviamente maggiori capacità a livello degli Stati membri.”

Quest’estate la Grecia è stata devastata da numerosi incendi, che il governo e gli esperti attribuiscono alla crisi climatica .

Janez Lenarčič, commissario UE per la gestione delle crisi, ha affermato che il dispiegamento aereo sottolinea l’impegno del blocco per un’azione collettiva rapida ed efficace in tempi di crisi.