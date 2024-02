‘Impegno per Vicenza’ – Il testimone passa da Baldo a Vencato

Il prossimo 16 febbraio, alle ore 18, il Salone d’Onore di Palazzo Chiericati sarà testimone di un momento significativo per la cultura e l’impegno civico a Vicenza. In quella sede, si terrà la conferenza organizzata dall’Associazione Culturale Impegno per Vicenza, focalizzata sul futuro della Biblioteca Bertoliana. Un evento che segna il passaggio di testimone dalla visione del professor Italo Francesco Baldo a quella della dottoressa Elena Vencato, entrambi impegnati nel promuovere la cultura e il progresso della città. L’Associazione Impegno per Vicenza è stata fondata alcuni anni fa con l’intento di unire persone non solo interessate alla politica, ma anche desiderose di coltivare la cultura, considerata il motore propulsore di una società e di una città. Nel corso degli anni, questa visione è stata abbracciata anche da una nuova generazione di giovani, preparati e attivi nel diffondere la cultura attraverso moderne modalità di comunicazione, mantenendo sempre un legame profondo con la tradizione e il patrimonio culturale della città.

Il cuore pulsante dell’obiettivo di Impegno per Vicenza è il desiderio di crescita umana e culturale, insieme alla volontà di trasformare queste aspirazioni in azioni concrete per il miglioramento della città. Questo impegno si traduce anche nell’intento di coinvolgere attivamente tutti i cittadini nella costruzione di una Vicenza migliore, attraverso un cambiamento sociale e civile radicale. L’Associazione culturale Impegno per Vicenza” si propone di diventare un punto di riferimento nel tessuto sociale della città, rispondendo alle aspettative e ai bisogni culturali dei cittadini. Come sottolineato dalla Vencato, “la cultura è un’arma potente contro il degrado”, e per questo motivo è fondamentale diffonderla e renderla accessibile a tutti.

Il convegno sulla Biblioteca Bertoliana, dal titolo “Sulle Ali della Cultura, in Volo Verso una Nuova Bertoliana”, rappresenta un’opportunità unica per discutere il futuro di questo prezioso patrimonio culturale. Impegno per Vicenza crede che la Bertoliana debba essere valorizzata con strumenti moderni e accessibili, per sollevare la cultura locale e risvegliarla da un torpore che a volte sembra avvolgere la città. L’associazione non si fermerà qui: continuerà a sollecitare risposte e azioni concrete dall’amministrazione comunale, soprattutto riguardo all’utilizzo dell’ex Tribunale per l’ampliamento e lo sviluppo della biblioteca. È cruciale garantire che questo prezioso spazio culturale sia sfruttato appieno per il bene della comunità. In un momento in cui la cultura e l’impegno civico sono più importanti che mai, Impegno per Vicenza si presenta come una forza motrice per il cambiamento positivo nella città, con una visione chiara e un impegno incrollabile per il suo miglioramento culturale e sociale.