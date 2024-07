Salotti Urbani a Vicenza: Clitennestra – I morsi della rabbia

Giovedì 18 luglio, nel giardino del teatro Bixio, “Salotti Urbani” propone uno spettacolo emozionante e potente già portato in scena al Teatro Olimpico.

La complessità e la modernità del personaggio mitologico di Clitennestra, interpretata da Anna Zago, sono gli elementi attorno ai quali ruota la messa in scena del terzo e penultimo appuntamento di “Salotti Urbani”, in programmagiovedì 18 luglio alle 21.15, nel giardino del Teatro Spazio Bixio (ingresso via del mille, 41) a Vicenza.

Uno spettacolo emozionante e potente, che Theama Teatro ripropone, per la regia di Piergiorgio Piccoli, dopo il successo ottenuto nella rappresentazione al Teatro Olimpico nell’ambito del 73° ciclo di spettacoli classici.

Clitennestra è crudele, violenta, adultera e assassina è l’incarnazione del male e delle scelte scellerate: un vero e proprio mostro. Uccide il marito Agamennone e la sua amante, e la schiava Cassandra. Lei ha tradito, ma è stata tradita, ha ucciso il marito che aveva ucciso e sacrificato agli Dei la loro figlia Ifigenia. Clitennestra è una donna non rieducabile, nessuna possibilità di redenzione. Il verdetto è già scritto, ma nell’interpretazione di Anna Zago, spiegherà però cosa l’ha condotta dentro la gabbia dell’onta e del disprezzo e, forse, questa volta, un nuovo tribunale potrebbe giudicarla diversamente.

Info complete su tutti gli eventi di Salotti Urbani (ideato e organizzato in collaborazione con L’assessorato alla cultura del Comune di Vicenza e il sostegno di AgsmAim), compresi gli eventi ad ingresso libero del lunedì): teatrospaziobioxio.com; prenotazioni: info@theama.it – 0444.322525 (prenotazione consigliata); ingresso 12 euro; in caso di pioggia lo spettacolo si terrà all’interno del Teatro (ingresso in via Mameli 4).