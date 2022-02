Il vento pulisce l’aria nell’Alto Vicentino e Bassanese, ma non a Vicenza dove resta scadente

Basta osservare le tabelle con i dati delle centraline poste in città e provincia per notare l’effetto del clima sulle polveri sottili. La giornata di vento di ieri, che ha interessato la zona montana e pedemontana ha letteralmente pulito l’aria a Schio e Bassano, con valori tornati sotto il limite di criticità. Non è così a Vicenza dove il livello resta molto alto.

Ecco le tabelle delle pm 2.5 con il dato di ieri e dei giorni scorsi

A Bassano polveri sottili scomparse

Drastico calo anche a Schio

Aria scadente a Vicenza