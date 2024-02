Il vantaggio delle piogge: l’aria di Vicenza è pulitissima

Meglio approfittarne per non stare barricati in casa o in ufficio. Una passeggiata in città per una volta si può fare ora in sicurezza. Le piogge abbondanti dei giorni scorsi hanno spazzato via le polveri sottili e anche l’ozono è ai minimi. Lo confermano le centraline di rilevazione dell’Arpav posizionate in tre punti della città. In anteprima i dati sulle pericolose pm 2.5 ai Ferrovieri. Da 5 giorni sono abbondantemente sotto il limite di guardia. Lo stesso vale per pm 10 e Ozono. Le pm10 ieri martedì 27 hanno raggiunto un minimo di 8 μ g, per poi passare a 10 μ g nella giornata di mercoledì.