Il misterioso “angelo bianco” vicentino impazza sui social

La foto di un “angelo” sulla sommità della croce in ferro a Torri di Arcugnano, da circa dieci giorni, sta facendo ormai il giro del web. Speranza e buon auspicio per l’uscita dalla pandemia o contemplazione e rispetto per la natura? Non si sa e le ipotesi si sprecano. L’opera anonima è comparsa, come vi avevamo già raccontato, il 16 gennaio sulla sommità della croce. Di una cosa è certo il Sindaco Paolo Pellizzari: “Non sappiamo di chi sia, ma di certo non la toglieremo”.

E ora l’opera è stata ribattezzata l’ “Angelo bianco”. In particolare un video girato con un drone dal videomaker CharliePix sta facendo il giro del web e l’Amministrazione comunale ha dichiarato pochi giorni fa che verrà organizzato un sopralluogo sul posto per controllare la sicurezza dell’opera.