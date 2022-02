IL GRAFFIO – Rucco e i sindaci dal Papa ma in pochi lo sanno: perché?

Il Papa non è soltanto il vescovo di Roma, non è soltanto il capo della cristianità, non è solo il vertice della gerarchia ecclesiastica. Il Papa rappresenta nel nostro mondo globale una delle ultime autorità morali ed etiche, voce riconosciuta e ascoltata a livello planetario, depositario di valori che vanno dalla pace alla solidarietà.

Non stupisce affatto che abbia fatto molto rumore il fatto che una trasmissione televisiva, quella condotta da Fabio Fazio, sia riuscita ad ospitare un collegamento e una lunga intervista con Papa Francesco. Al termine della folle settimana televisiva di Sanremo, un colpo comunicativo importante per entrambi i protagonisti: la Rai da una parte e lo stesso Santo Padre dall’altra. Francesco rompe lo schema del Papa inarrivabile, lontano, che fa solo calare dall’alto la sua opinione e rafforza invece il contatto diretto con i fedeli sfruttando i sistemi di comunicazione di massa. Non è un caso che questo Papa sia peraltro presente, con profili ufficili, praticamente su tutti i social possibili.

In questa stessa settimana è accaduto anche un altro fatto che ha a che fare con il Pontefice. Il sindaco Francesco Rucco, con una delegazione di primi cittadini guidati dall’Anci, è stato a Roma in udienza proprio da Papa Francesco. Sui quotidiani si è vista una sola immagine, una foto di gruppo evidentemente diffusa dalla sala stampa vaticana, pubblicata su tutti i giornali, da quelli nazionali e quelli locali. A livello vicentino non si è andati al di là di un trafiletto in cronaca con pochissimo risalto.

E qui scattano una serie di domande: di cosa si è parlato con il Papa, il Pontefice ha avuto un occhio di riguardo per Vicenza, è stato magari possibile parlargli del sogno di diventare capitale Italiana della cultura per il 2024 (progetto peraltro che coinvolge direttamente la Diocesi), una stretta di mano, un sorriso, una riflessione.

Francesco Rucco non ne parla, forse nessuno glielo chiede. Eppure ricordo che in passato si sono fatte pagine di giornale e fior di servizi televisivi per il cuoco che prepara i pasti del Pontefice, quando è un vicentino. Poi un giorno il sindaco riesce ad andare in udienza dal Papa e la cosa passa praticamente sotto silenzio. Credo che sia una occasione mancata