IL GRAFFIO – L’aria sempre più inquinata, Vicenza lancia l’allarme

La Regione è attenta al tema dell’inquinamento atmosferico? Sarebbe giusto che gli amministratori locali di tutto il Veneto agissero insieme per cercare di superare questa difficoltà. E’ più o meno questo ciò che l’assessore all’ambiente del comune di Vicenza, Simona Siotto, ha finito per dire nei giorni scorsi, quando ha dovuto prendere atto che l’allerta rossa per lo smog veniva confermata per un periodo che non si ricorda così lungo da tanto tempo, forse da sempre. Ed è stata subito aria di burrasca, dal momento che a stretto giro è stato l’assessore Bottacin a rispondere alle accuse e a rispedirle al mittente. In se’ si tratta di una scaramuccia da poco, quasi una bagatella di quelle che ogni tanto scappano ai ragazzi e che si rimettono a posto alzando la voce o con un bonario scappellotto. Eppure è la prima volta che, nella granitica coesione fra amministratori locali e regionali, si intravvede una crepa: sembrava che, con la gestione della pandemia Covid, nessuno avrebbe mai avuto il coraggio di dire alla Regione che, forse, nel frattempo, qualcosa lo avevamo dimenticato per strada. E invece è accaduto e si tratta di un segnale da tenere ben presente. Nel frattempo, proprio oggi, arriva la notizia che il vento ha disperso le polveri e che dall’allerta rossa si passa direttamente al semaforo verde. Bene per chi si deve spostare anche con la vettura vecchia e inquinante, anche se in realtà dal punto di vista sostanziale non cambia davvero nulla. I segnali di cambiamento climatico che portano a vivere l’inverno più secco degli ultimi trent’anni ci sono ancora tutti, la strutturale incapacità di affrontare il problema smog in modo coordinato, anche. E fra due giorni potremo tornare di nuovo all’allerta massima. Un giorno qualcuno ci spiegherà che stiamo vivendo con impianti di riscaldamento e con aziende che pesano molto sulla questione ambientale, che ci siamo ostinati a intervenire sulla questione delle auto solo perchè, a dire tutta la verità, è il modo più comodo o forse l’unico sul quale si possa almeno cercare di lavarci la coscienza. Almeno quella sarà pulita, i polmoni invece resteranno belli sporchi.