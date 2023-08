Il turismo italiano fa meno 20 per cento e la Meloni che fa? Va in Albania..

Lo scorso 3 agosto il Ministro del Turismo Daniela Santanchè è stata in Albania dove ha incontrato il suo omologo, il Ministro del Turismo e dellAambiente Mirela Kumbaro Furxh, per mettere a fuoco i rapporti turistici tra Italia e Albania.

I risultati di questo incontro li potete trovare illustrati sul sito del Ministero del Turismo, in un comunicato dove fra l’altro si legge testualmente che: “……nello specifico i due Ministri hanno raggiunto un punto d’incontro sulla collaborazione nella promozione turistica congiunta e nel presentare agli operatori italiani in Albania le opportunità di sviluppo imprenditoriale offerte dalla Nazione per tutta la filiera….”.

Nulla di trascendentale, si potrebbe pensare! Normale amministrazione il fatto che due Ministri di paesi limitrofi, anche se non confinanti come in questo caso, si incontrino e discutano di affari di comune interesse.

Se non che trovo quanto meno inopportuna questa visita nel pieno di una stagione turistica che, vuoi per il caro prezzi deciso dagli operatori turistici nostrani, dai bar ai ristoranti agli stabilimenti balneari, ha visto un buon numero di italiani decidere di passare le ferie nel “Paese delle Aquile”, tanto che il premier albanese Eli Rama rivendica che nei primi sei mesi dell’anno i turisti italiani che hanno scelto l’Albania per trascorrere un periodo di vacanza sono stati più di 310mila.

Data la situazione, viene da chiedersi se sia stata opportuna anche la visita privata compiuta nei giorni scorsi in Albania da parte della premier Giorgia Meloni.

Va bene che c’era stato un esplicito invito del Premier albanese a trascorrere insieme qualche giorno di vacanza, e che la Meloni ha forse valutato che non fosse “politicamente opportuno” opporre un rifiuto, ma resta il fatto che, anche se chiaramente non voluto, sia la Santanché che la Premier sembrano aver lanciato un messaggio promozionale in favore del turismo italico in Albania.

Comprensibile la soddisfazione di Eli Rama che in un post su Instagram ha congedato Giorgia Meloni con queste parole: “Sorella d’Albania Fratello d’Italia. Grazie Giorgia, è stato un onore”. In mezzo cuoricini e le bandiere italiana e albanese.

Sicuramente meno soddisfatti gli operatori turistici pugliesi, e non solo pugliesi.

Luca Faietti