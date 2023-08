Ceferin l’odiatore Juve ha capito che Agnelli aveva ragione: il calcio che conta si sposta in Arabia!

SuperCeferin si sta facendo scappare i campioni che facevano dell’Uefa il benchmark del calcio mondiale. Occupato così come è stato, ed appoggiato stoltamente da una serie di media italiani, a demolire la Juventus, il Barcellona ed il Real Madrid, si è soffermato alla pagliuzza che aveva negli occhi e non alla trave che stava colpendo lui ed il calcio europeo. Ceferin non ha dimostrato di essere un leader vero, ma un capetto di succinte visioni. Andrea Agnelli ha sicuramente sbagliato tempi e modi ma la strada era quella. Ora chi lo ha massacrato, Gravina in primis (a proposito complimenti per la figuraccia Mancini, che aspetta a seguirlo nelle dimissioni?) si rende conto che il buon Agnelli non aveva tutti i torti. In Europa e l’Uefa i giocatori di livello continuano ad andarsene; a parte la Premier il resto è noia. Ma avete visto il mercato delle italiane? Siamo al ridicolo, sorrideremmo se non stessimo assistendo ad un funerale con società sull’orlo del fallimento è una FIGC allo sbando. Grazie Ceferin. Di super ti resta solo il curriculum. Anzi. No.