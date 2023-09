Vicenza- Sbatti Bertasi in prima pagina: perché far politica con gli esposti non va bene

Sbatti l’esposto in prima pagina. Scusate ma non sono d’accordo. Non accetto che una nomina avvenuta coi crismi della regolarità diventi oggetto di una campagna al limite della diffamazione; e qui non entriamo nelle beghe politiche tra chi amministra e chi fa opposizione. Difendiamo il diritto, a destra o a sinistra, di fare scelte che siano coerenti con il proprio mandato. Non abbiamo particolari simpatie o antipatie per chicchessia, non lavoriamo in modo stolido e vermesco, o ancor peggio subliminalmente ricattatorio, come qualche purtroppo “collega” o pseudo tale usa fare contro tizio, caio, sempronio, o la stessa Tviweb. Crediamo che sia giusto fare scelte, e se il sindaco Possamai ha deciso di dare ruolo ad Alessandro Bertasi come dirigente in capo alla Comunicazione, Informazione, Portale del Comune di Vicenza è una scelta che va rispettata sino a prova contraria; con il diritto di Bertasi di esercitare il suo ruolo appieno. Letture dal buco della serratura non ci interessano. Ne’ strumentalizzare politicamente questioni di questo tipo. La nostra scelta editoriale è di sostenere una buona amministrazione o di criticarla quando serve farlo. Ma non a monte. A valle di proclami e risultati. Sbattere il “mostro” in prima pagina o cavalcare l’arte della chiacchiera fine a se stessa non ci pare un modo corretto di rappresentare la realtà delle cose. A Vicenza, in Veneto e nel Paese forse serve altro. Ed iniziamo, nel nostro piccolo, noi.