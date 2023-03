Il governo socialdemocratico finlandese costruisce un muro contro i migranti russi

La cortina di ferro sta prendendo forma. La Finlandia ha iniziato martedì 28 febbraio la costruzione della sua nuova recinzione su una parte del confine con la Russia, decisa dopo l’invasione dell’Ucraina, hanno annunciato le guardie di frontiera. Il lavoro riguarda un progetto pilota di tre chilometri vicino alla città di Imatra, nel sud-est della Finlandia.

Il cantiere è iniziato “con tagli forestali, e continuerà a consentire la costruzione di una strada e l’installazione di una recinzione” , hanno indicato le guardie di frontiera in un comunicato. La costruzione di altri 70 chilometri è prevista tra il 2023 e il 2025, principalmente nel sud-est del paese nordico, nella parte più densa del suo confine di 1.340 chilometri con la Russia. In totale, la Finlandia prevede di erigere recinzioni per 200 chilometri , per un vasto progetto stimato in 380 milioni di euro.

Telecamere notturne e altoparlanti

Le barriere metalliche alte tre metri saranno coperte con filo spinato. Nelle aree ritenute sensibili saranno installate anche telecamere per la visione notturna, luci e altoparlanti. L'ultima fase dovrebbe essere completata nel 2026.

Temendo che Mosca utilizzi i migranti per esercitare pressioni politiche, a luglio il candidato della NATO, la Finlandia, ha modificato la sua legge sulle guardie di frontiera per facilitare la costruzione di barriere più forti. Attualmente, i confini finlandesi sono per lo più protetti da leggere barriere di legno, progettate principalmente per impedire il movimento del bestiame. Anche Estonia, Lettonia e Polonia hanno aumentato o intendono aumentare la sicurezza ai loro confini con la Russia.