VENETO – Auto contro muro nella notte: morto un 23enne

La notte scorsa, alle 3 di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 17 in via XX Settembre a Monteforte D’Alpone (VR) per un’auto finita contro un muro che delimita la strada, dopo la perdita di controllo del conducente, deceduto nell’incidente. I pompieri arrivati da Caldiero, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte del giovane 23 enne. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del luogo da parte dei vigili del fuoco sono terminate alle 5.