Il depuratore di Arzignano chiude due settimane per manutenzione

Depuratore di Arzignano, da domani due settimane di chiusura per manutenzione

Oggi è l’ultimo giorno di attività per il depuratore di Acque del Chiampo di Arzignano prima della chiusura estiva per due settimane.

Domani inizieranno infatti le attività annuali di manutenzione necessarie per il perfetto funzionamento di un impianto di grande complessità e importanza, che si sviluppa su un’area di 155mila metri quadrati con 160 aziende del distretto della concia direttamente collegate attraverso 40 chilometri di fognatura industriale e una potenzialità equivalente a 1,6 milioni di abitanti, prima della riapertura prevista per lunedì 21 agosto.

“Fino a qualche anno fa il depuratore di Arzignano rimaneva chiuso per tutto il mese di agosto – commenta il direttore generale Andrea Chiorboli -. Per ridurre i disagi per le attività produttive, siamo intervenuti attraverso l’ottimizzazione dei processi per ridurre il periodo di stop. Riusciamo quindi a distribuire molte manutenzioni durante tutto l’arco dell’anno, ma per alcuni nodi e processi particolarmente complessi, bisogna fermare le attività per due settimane ad agosto per consentire la massima efficienza dell’intervento, sia per gli impianti che per la rete fognaria”.