Rintracciato ed arrestato: deve finire di scontare la pena

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

https://whatsapp.com/channel/0029VamMqWZDzgTBs9e3Ko3c

Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Vicenza hanno tratto in arresto W.S., 62enne, cittadino senegalese, constatando che nei suoi confronti era stata emessa una sentenza definitiva di condanna a due mesi di reclusione per il reato di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, commessi nel 2010 sull’arenile di San Vincenzo (LI), quando veniva trovato in possesso ai fini della vendita di numerosi cd pirata e pelletteria di vario genere recante marchi contraffatti.

L’uomo è stato rintracciato ad Arzignano, dove si era trasferito da qualche tempo.

Pertanto, dopo essere stato fotosegnalato, e dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale “Filippo del Papa” di Vicenza per l’espiazione della pena.