I dati sui ricoveri nell’Ulss 8: 3 no vax con meno di 60 anni in terapia intensiva

I numeri parlano chiaro. La situazione dei ricoveri nell’Ulss 8 dimostra la netta prevalenza di rischio di ricovero nei soggetti non vaccinati. Numeri chiari che comunque, purtroppo, da una fetta di popolazione non verranno compresi. Chi non è vaccinato rischia quasi 10 volte di più il ricovero rispetto a chi è vaccinato. Non solo. L’età media dei ricoverati in terapia intensiva è inferiore ai 60 anni (vedi le tabelle sotto). I dati sono stati presentati stamane nel corso di una conferenza stampa in Ulss 8 Berica dal direttore generale Maria Giuseppina Bonavina e dalla dottoressa Maria Teresa Padovan, direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 8 Berica.

Sono 44 i ricoverati nell’Ulss 8. Di questi 25 non sono vaccinati (su una popolazione non vaccinata di 52.407 persone) e 19 sono vaccinati (su una popolazione di 386.262 persone). In terapia intensiva ci sono 4 persone. Un vaccinato di 75 anni e 3 non vaccinati con meno di 60 anni. L’età media dei ricoverati vaccinati è di 81 anni, quella dei non vaccinati è di 69 anni.