I 4 segnali di una relazione tossica

Litigi regolari, attacchi di gelosia, perdita di fiducia in se stessi… alcune persone nelle relazioni soffrono la loro relazione romantica. Conflittuali o addirittura tossiche, queste relazioni sono tutt’altro che consigliate perché influiscono sullo sviluppo personale e sulla fiducia in se stessi. Per scoprire se tu (o i tuoi cari) siete preoccupati, ecco quattro punti che dimostrano che una relazione non è sana.

Cos’è una relazione romantica tossica?

Una relazione romantica è considerata tossica quando crea uno stato di sofferenza in uno dei partner. Definiamo quindi la tossicità di una relazione dalla mancanza di considerazione e di amore che si verifica in una coppia. Basato su scambi distorti in cui regnano paura, ansia ma anche rabbia, si manifesta principalmente in una perdita di stima personale. Il partner, narcisista o meno, ha un controllo significativo sul coniuge, causando problemi psicologici. A volte difficile da comprendere per i protagonisti interessati, questo tipo di relazione è tuttavia pericolosa a lungo termine. Infatti, che sia romantica, amichevole o professionale, una relazione malsana promuove una cattiva salute mentale e danneggia lo sviluppo personale. Per riconoscerlo, sii vigile per questi diversi segni.

Controllo eccessivo e cattiva comunicazione

In una relazione tossica, devi essere vigile riguardo al controllo eccessivo. In effetti, il partner malintenzionato tende a voler prendere il controllo della sua dolce metà. Scegliendo gli abiti, monitorando le spese o anche controllando le decisioni professionali, il coniuge adotta comportamenti inappropriati che spingono l’altro a dubitare dei propri desideri…

In una relazione tossica ci sono anche seri problemi di comunicazione. Se un’unione sana ha come base la compassione e il confronto, i momenti di scambio nelle coppie disfunzionali di questo tipo sono estremamente rari. Si consiglia quindi di non stare con un partner utilizzando questi metodi.

Perdita di fiducia e messa in discussione dei valori

Le persone narcisiste e manipolatrici di solito si rivolgono a partner che potrebbero non avere fiducia in se stessi. “Non troverai qualcuno migliore di me”, “sei troppo questo o troppo quello”, “io sono migliore di te…” Usando commenti umilianti tutto il giorno, i partner tossici contribuiscono alla perdita di fiducia personale stima dell’altro che poi si ritrova intrappolato in un circolo vizioso. Gravemente privo di fiducia, il coniuge vittima della relazione tossica si svaluta e non riesce più a fare un passo indietro. In una relazione sana, il tuo partner deve essere desideroso di lodarti valorizzandoti il ​​più possibile. Se così non fosse, ti consigliamo di porre fine a questa relazione.

Per evitare una relazione tossica, sii attento ai diversi segnali che potrebbero dirti che questa unione non è sana. Non esitate a chiedere aiuto a un professionista della salute.