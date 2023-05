VENETO – Coppia in camporella finisce in un canale

Non è finita come era prevista la serata per una giovane coppia pordenonese, appartatasi in auto dopo una serata in discoteca. I due giovani avevano passato la serata in un locale di Fossalta di Portogruaro e avevano deciso di appartarsi in auto (una Fiat Punto) nel parcheggio della discoteca, dimenticandosi però di tirare il freno a mano. L’automobile è finita così nel canale che costeggia la zona, immergendosi parzialmente. Fortunatamente i giovani sono stati salvati dalla segnalazione di altre persone e dall’arrivo dei vigili del fuoco. Sul posto anche il padre della ragazza che l’ha riportata a casa