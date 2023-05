VICENZA – Arrestata coppia di pregiudicati vicentini (rubarono anche un furgone Amazon e si schiantarono)

Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Mobile della Questura dava esecuzione all’Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza, a carico di due coniugi italiani. Si tratta di I.P. di 36 anni e D.C.C. di 33anni.

I due sono stati messi agli arresti domiciliari per poter accudire la figlia piccola. L’arresto avviene in seguito ad una attività di indagine effettuata dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, che hanno permesso di far emergere gravi indizi di colpevolezza a carico dei due indagati a cui venivano contestati i reati di furto aggravato, ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito. Ambedue con Recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

Più specificatamente venivano contestati:

– il reato di furto aggravato di portafoglio e successivamente di un veicolo, fatti accaduti all’interno del Circolo Tennis “Comunali”, in data 11 marzo 2023;

– del reato di furto aggravato essendosi impossessati di un veicolo in servizio per le consegne di prodotti Amazon, per poi schiantarsi in fuga dalla Polizia; fatto avvenuto in data 12 marzo 2023;

– del reato di indebito utilizzo di carte di credito, fatto avvenuto in data 11 e 12 marzo 2023.