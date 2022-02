Ha un infarto mentre va in bici, salvato da operaio comunale

Domenica mattina, intorno alle 10, un operaio comunale, Giuseppe Fracca, si è reso protagonista di un gesto eroico, praticando per quasi venti minuti il massaggio cardiaco ad Alberto Gonella, 57 anni, ciclista colto da un infarto mentre andava in bicicletta. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

I fatti risalgono a domenica mattina: Gonella era partito in bicicletta da Arzignano, come di suo solito. Giunto in contrada Galli però, verso le 10, ha iniziato a sentire male al petto e al braccio. Raggiunto da alcuni passanti, questi hanno avvertito i residenti, tra i quali Giuseppe Fracca, dipendente del Comune di Chiampo. Gonella, poco dopo, ha perso i sensi e Fracca, accortosi del peggioramento delle condizioni dell’uomo, ha subito iniziato a praticare la tecnica di primo soccorso fino all’arrivo dell’ambulanza, un gesto rivelatosi provvidenziale per il ciclista. All’arrivo dei paramedici, il ciclista è stato subito rianimato e trasferito al San Bortolo, dove ora pare sia fuori pericolo.