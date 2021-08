Green pass: controlli nei centri Biosapori, un negozio e due avventori sanzionati

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza e la Polizia locale di Vicenza sono intervenuti, dopo disposizione della Prefettura, per effettuare dei controlli amministrativi nei punti vendita della Biosapori S.r.l., per verificare il rispetto della normativa di settore per il contenimento del contagio da Covid19, soprattutto sull’utilizzo del Green Pass.

Gli esercizi sono risultati a norma, così come il controllo sugli avventori intenti a consumare, tutti risultati in possesso di green pass. Solo nel punto vendita di Bassano del Grappa in due sono risultati sprovvisti al momento della consumazione al tavolo. Pertanto, sono scattate le sanzioni verso il titolare, reo di aver omesso il controllo del documento, e nei confronti dei due avventori.