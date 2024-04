Controlli congiunti della Polizia di Stato con la Polizia Locale nelle “zone a rischio”: identificate 164 persone

Nel corso del pomeriggio di ieri, sono stati attuati mirati controlli congiunti in varie zone della città di Vicenza, per la prevenzione ed al contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio di stupefacenti e dell’immigrazione irregolare.

Monitorate, in particolare, la zona del “Quadrilatero”, Campo Marzo, Via Gorizia, Corso Santi Felice e Fortunato, l’area a ridosso della Stazione Ferroviaria, quella vicina alla stazione degli autobus e le zone più centrali a ridosso di Corso Palladio. L’attività è stata svolta con in sinergia tra Questura (in particolare Volanti e Ufficio Immigrazione), Polizia Ferroviaria di Vicenza, Reparto Prevenzione Crimine di Padova e Polizia Locale di Vicenza. Sono state quindi identificate 164 persone, di cui 48 stranieri e 45 con precedenti penali o di Polizia, controllati 25 veicoli.

Una persona controllata nella zona di Campo Marzo in violazione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Vicenza, è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria. Sempre a Campo Marzo è stato rintracciato un cittadino italiano, residente nella provincia di Verona sui cui pendeva un ordine di notifica di atti giudiziari per procedimenti penali pendenti nella città scaligera. L’uomo, pertanto, è stato accompagnato in Questura per le necessarie notifiche.