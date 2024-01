Giunta nei quartieri, da ottobre circa 300 cittadini a confronto con sindaco e assessori

Con circa 300 cittadini incontrati da sindaco e assessori, è giunto oggi al termine il primo ciclo della Giunta nei quartieri. Partita lo scorso ottobre, l’iniziativa ha portato per due volte al mese le riunioni dell’organo di governo vicentino fuori da Palazzo Trissino, prevedendo al loro termine circa un’ora di confronti singoli tra cittadini, sindaco e assessori, con l’obiettivo di favorire la partecipazione e ridurre la distanza con l’amministrazione.«Abbiamo girato tutti i quartieri incontrando uno ad uno 300 cittadini – sottolinea il sindaco Giacomo Possamai -. Sono state importanti occasioni di confronto e di raccolta delle richieste provenienti dalle varie zone della città. Si tratta però di un percorso che non finisce qui: le giunte nei quartieri ripartiranno dal prossimo mese e proseguiranno per tutti i cinque anni del mandato. L’idea è quella di un’amministrazione aperta al confronto e presente sul territorio. In primavera stiamo pensando di arrivare anche nei mercati per incontrare i cittadini in quel contesto».In totale gli appuntamenti sono stati sette, tutti svolti nelle sedi delle ex circoscrizioni ad eccezione di quello odierno, ospitato all’Oratorio dei Proti. Presenti oggi oltre quaranta cittadini che, dopo la riunione di giunta, hanno portato all’attenzione di sindaco e assessori problemi e segnalazioni su Campo Marzo e la zona del quadrilatero, parcheggi, decoro urbano e valorizzazione del centro storico.Negli incontri con la giunta sono stati numerosi i temi affrontati. Tra i più ricorrenti, la mobilità e i lavori pubblici, con segnalazioni su strade, marciapiedi, segnaletica e piste ciclabili. Si è parlato anche di gestione dei parchi e delle aree verdi, emergenza abitativa, conferimento dei rifiuti, decoro urbano, sicurezza, scuole e tutela degli animali.Da una ventina ad una sessantina i cittadini presenti ad ogni appuntamento. Per partecipare era consigliata la prenotazione online nel sito del Comune con l’indicazione del tema da trattare, in modo da assegnare preventivamente l’istanza del cittadino all’assessore competente.