Giulia Cecchettin, i messaggi di Filippo Turetta alla sorella: “Falle accendere il telefono”

“Ciao scusa, puoi far accendere il telefono alla Giulia e farglielo lasciare acceso?”. E’ uno dei messaggi WhatsApp che Filippo Turetta scrive a Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, la 22enne di Vigonovo uccisa dall’ex fidanzato. E quando la ragazza gli risponde con un ‘No’, lui aggiunge: “Perché?! No non è giusto, non può non cagarmi per tutte ste ore. Mi aveva promesso ieri che mi scriveva durante la giornata… dille almeno che le ho scritto”. “Filippo dalle un attimo di respiro”, scrive a questo punto Elena. E lui: “Di respiro da cosa? Mi aveva promesso che mi mandava qualche foto e video della giornata… scusa Grazie”. Questa serie di messaggi sono stati mostrati durante la puntata di ieri mercoledì 6 dicembre della trasmissione Chi l’ha visto?. ANSA