Giornata mondiale del cuore 2021 con il Centro Cuore Hera

Centro Cuore Hera, il primo Centro Hi-tech specializzato per la diagnosi e il trattamento delle patologie cardiovascolari, attivo dalla scorsa primavera a Vicenza, aderisce alla Giornata Mondiale del Cuore 2021 e il 2 ottobre apre le porte a coloro che, guariti dal COVID, si prenoteranno per un check-up gratuito della salute cardiovascolare.

In quest’ottica sarà possibile verificare il proprio stato di benessere legato alle possibili conseguenze dell’infezione, attraverso una valutazione specialistica complessiva con ecocardiogramma e un inquadramento diagnostico dello stato emotivo correlato.

“Le conseguenze del Covid – spiega il dott. Flavio Mistrorigo Cardiologo Interventista e Direttore del Centro Cuore Hera – possono manifestarsi in tutte le persone che hanno contratto il virus, indipendentemente dall’età e dalla gravità della malattia. E si possono palesare con sintomi differenti, che riguardano l’apparato cardiovascolare, respiratorio e neurologico. L’obiettivo delle nostre indagini è verificare, attraverso una serie di controlli, se c’è stato un danno organico a carico del cuore o effetti sulla sfera più personale legata alla gestione della malattia, in modo da approntare le cure più appropriate”.

Anche in occasione della Giornata Mondiale del Cuore i tempi rapidi di intervento e di indagine e le strumentazioni ad elevata tecnologia che caratterizzano l’operativitàdel Centro Cuore Hera, saranno al servizio dei pazienti per dare risposte puntuali e approfondite anche in chiave preventiva. Sono quasi 18 milioni, ogni anno, i decessi nel mondo legati alle malattie cardiovascolari, circa il 31% di tutti i decessi globali e oltre 200mila in Italia. In questo momento diventa quindi fondamentale continuare ad informare e sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie cardio-cerebro vascolari che ha nello stile di vita sano il primo alleato. Il tema della Giornata mondiale 2021, “USA IL ❤️ PER CONNETTERE“, rimette al centro proprio le persone e le relazioni in una ripresa che richiede ancora più attenzione alla propria salute e quindi alla prevenzione.

In questo contesto si inserisce il Modello Centro Cuore Hera, applicato a tutti i pazienti, che prevede una presa in carico rapida e completa da parte di un’équipe in cui cardiologo interventista, elettrofisiologo, ecocardiografista, chirurgo vascolare, radiologo, psicologo e nutrizionista si muovono insieme. Questo approccio, abbinato alle tecnologie uniche in uso, permette di formulare diagnosi tempestive e accurate per prevenire un evento acuto riducendo drasticamente qualsiasi tempo di attesa, per offrire la migliore soluzione diagnostico-terapeutica.

“Il Centro Cuore Hera ha accolto i primi pazienti in piena pandemia, in un momento in cui l’attenzione era focalizzata sul contenimento del virus – continua il Dott. Mistrorigo -. Anche per questo siamo fieri di essere riusciti, in un momento di grande difficoltà per il Paese, a mantenere alta l’attenzione per la salute e aver costruito un centro diagnostico che mette al centro la persona e il bisogno di risposte tempestive e di eccellenza. Tutto questo è stato possibile grazie ad apparecchiature dalle caratteristiche uniche e ad uno staff di specialisti che operano con passione, competenza e dedizione, gli stessi che il prossimo 2 ottobre accoglieranno le persone guarite dal COVID”.

Per prenotare il check-up gratuito post Covid chiamare il 29 settembre, dalle ore 16 alle 18, il numero 335 5818980 senza necessità di impegnativa del Medico di Medicina Generale. Vista la complessità della valutazione e la durata complessiva di ciascun check-up si segnala che, per la giornata del 2 ottobre, sarà accolto un numero limitato di prenotazioni.