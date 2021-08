Giallo nel Trevigiano: farmacista trovata morta in casa, lo zio si suicida

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Il Corriere del Veneto riporta del decesso di una farmacista di 37 anni, trovata morta nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 agosto nella sua bitazione in via Ponchini, a Castelfranco Veneto. Il corpo è stato trovato dal suo compagno, Matteo Piva, proprietario di un pub nella zona. Qualche ora dopo, lo zio della donna, Simone Fasan, 55 anni, si è tolto la vita. I carabinieri indagano sulle possibili connessioni tra le due morti.

Sono ancora da chiarire le cause del decesso della donna, sul cui corpo non ci sarebbero segni di violenza. Su porte e finestre dell’abitazione non ci sono tracce di effrazione e quindi si esclude la pista della rapina. I carabinieri di Castelfranco e la polizia scientifica stanno indagando sul posto.

Le ipotesi al momento sembrerebbero ricondurre il tutto ad un malore, ma non si può escludere alcuna pista. La donna era madre di un bimbo di due anni, che dormiva nella cameretta. Lo smartphone della donna è stato trovato a pochi passi dalla donna; con lei anche il suo cane, un bulldog francese.

Il giorno dopo, lo zio della donna si è tolto la vita lanciandosi dal ponte del torrente Astego, tra Borso e Crespano, nel territorio di Pieve del Grappa. I familiari dell’uomo avevano avvertito le autorità, non avendo notizie della vittima. Il corpo è stato trovato poco distante dal ponte da una pattuglia dei militari. Ancora da stabilire le cause del suicidio: non si esclude sia stato il forte choc a seguito della notizia della morte della nipote.