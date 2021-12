Gang violenta in centro a Vicenza: 30enne aggredito e rapinato di notte

Inquietante episodio di violenza nella notte fra mercoledì 8 e giovedì 9 dicembre a Vicenza in contrà dei Proti. Un ragazzo 30enne poco prima di mezzanotte è stato rapinato con violenza da un gruppo di 4 giovani.

Ha raccontato ai carabinieri che stava tornando all’auto parcheggiata in Contrà barche e, mentre attraversava Contrà dei Proti è stato colto di sorpresa alle spalle dal gruppo di giovani. Questi dopo averlo spinto a terra, lo hanno violentemente colpito con calci e pugni sfilandogli lo smartphone e le chiavi dell’auto. Hanno poi rubato l’auto, che è stata ritrovata dalla polizia un paio d’ore dopo in zona stadio. Il giovane ha riportato una vistosa lesione ad un occhio e si è recato in pronto soccorso per le cure (prognosi 15 giorni). Ora i carabinieri sono sulle tracce del gruppo di giovani, che sarebbe responsabile anche di altri episodi. Il gruppo sarebbe composto da 20enni sia italiani, sia stranieri.