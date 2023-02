FRANCIA – Siccità record in pieno inverno: al via restrizioni idriche

L’eccezionale situazione meteo in Francia è documentata da un servizio di TF1.

Dopo un’estate eccezionalmente secca nel 2022, il 2023 inizia nello stesso modo. Questo mercoledì, 22 febbraio, Météo-France ha annunciato un nuovo triste record: sono passati ormai 32 giorni da quando il paese è stato interessato da una vera pioggia, inaudita. “La Francia è in allerta” , riconosce oggi il ministro della Transizione ecologica, Christophe Béchu, ai microfoni di Franceinfo. “Siamo nell’inverno più secco dal 1959” , mentre questo è il periodo cruciale per la ricarica delle acque sotterranee. Per far fronte a questo, nei prossimi giorni dovrebbero essere impartite restrizioni sull’acqua.

“Domani, 23 febbraio, presiederò il Comitato per l’anticipazione della siccità “, ha detto il ministro, che poi farà il punto con i prefetti all’inizio della prossima settimana. In questa occasione, misure di restrizione “morbide” “ potrebbero essere messe in campo ” da marzo “ , ha annunciato . Diversi dipartimenti, tra cui Pyrénées-Orientales, Var , Bouches-du-Rhône e Isère, sono già interessati, ma “lo stesso accadrà anche per altri territori” .

Due mesi di ritardo per le acque sotterranee

Christophe Béchu evoca ad esempio “restrizioni sulle possibilità di irrigazione” , o anche sul “riempimento delle piscine” . Obiettivo: evitare una “situazione catastrofica” quest’estate adottando “misure a monte” . “Siamo indietro di due mesi in termini di riempimento delle falde acquifere “, ha detto l’ex sindaco di Angers. “E’ recuperabile. I due mesi che ci aspettano condizioneranno il tipo di estate che vivremo”.

Quattro mesi fa, il fiume Huveaune scorreva in questo villaggio del Var, così come le fontane. Ma con l’assenza di pioggia questo inverno, non c’è una goccia d’acqua. Il sindaco di Saint-Zacharie (Var), Jean-Jacques Coulomb, ha chiesto ai residenti di risparmiare acqua favorendo le docce piuttosto che i bagni. Il consigliere comunale è preoccupato e non l’ha mai sperimentato a metà febbraio.

Nelle Bouches-du-Rhône, anche altri comuni sono in allerta . “E’ davvero secco… Sono due mesi che piove ”, dice un residente intervistato nel servizio all’inizio di questo articolo. Ad Allauch (Bocche del Rodano) vicino a Marsiglia, i residenti devono persino limitare l’irrigazione del giardino.

Da mercoledì, anche il sindaco di Allauch, Lionel de Cala, ha tagliato l’acqua alle fontane e rimesso a nuovo tutti gli spazi verdi. Qui tutti i fiori sono stati sradicati. “Rimuoviamo le piante che richiedono risorse idriche, che non sono necessariamente utili quotidianamente. E alla fine le sostituiremo con risorse, piante, che sono molto più economiche”, spiega il sindaco . Ad Allauch, come in altri comuni di provincia, i consiglieri comunali stanno pensando di rivegetare completamente le loro strade, con specie che consumano pochissima acqua.