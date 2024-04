Francia – Città invasa da formiche aggressive

Decine di migliaia di formiche hanno invaso le strade, i giardini e persino le case in una zona residenziale e stanno mettendo a dura prova la città di Albi, in Francia. La notizia è rilanciata da TF1. “Salgono lungo il muro fino in cima, e poiché la casa presenta delle crepe, entrano attraverso le fessure”, si lamenta alla tv francese un residente davanti alla propria abitazione. “Siamo letteralmente invasi anche all’interno della casa, nella cucina e nelle camere da letto”, aggiunge.

Queste formiche, particolarmente aggressive, riappaiono ogni anno nello stesso momento, raccontano. “Appena disturbi il loro nido, emergono da ogni parte”, spiega il proprietario, che ha collocato trappole in tutte le aree del suo giardino. “Se rimani fermo per un attimo, ti salgono sulle gambe. E quando si sentono minacciate, mordono”.

Una specie particolarmente favorita dal riscaldamento globale

Questa formica aggressiva e invasiva appartiene alla famiglia delle Tapinoma Magnum, comunemente conosciute come “formiche corse”. Tuttavia, è importante notare che questa specie non è nativa dell’isola. Si è insediata in Corsica diversi anni fa e continua la sua espansione in Europa.

Sebbene sia difficile determinare con precisione il modo in cui il Tapinoma Magnum è giunto in Francia, si ipotizza che sia stato trasportata attraverso il commercio di piante. “Si tratta di una specie tipica del Mediterraneo meridionale, che predilige terreni aridi, caldi e poveri. Pertanto, è favorita dal riscaldamento globale”, spiega l’entomologo Cyril Berquier.

Nonostante molti residenti del quartiere abbiano investito in repellenti, il numero di formiche continua ad aumentare ogni anno, causando preoccupazione tra gli abitanti. “C’è chi è veramente agitato. I vicini sono esausti. Alcuni inquilini stanno già cercando nuove soluzioni e si trasferiranno entro maggio. È davvero sconvolgente”, confida Liliane Lafon, una residente del quartiere.

Di fronte a questa problematica, il comune di Albi ha deciso di intervenire sostituendo parte delle pavimentazioni con bitume e creando nuove aree verdi. L’avvio dei lavori è previsto per l’autunno.