Formaggio Asiago: al via la ‘Missione Europa’

Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago apre un nuovo capitolo nella valorizzazione della Denominazione D’Origine Protetta e puntaa rafforzarela presenza in Europa promuovendo l’abbinamento tra l’eccellenza casearia e i grandi vini in selezionati eventirivolti aglioperatori professionali, buyer e specialisti del settore enogastronomico.

In un contesto di generale incertezza, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago rilancia il proprio impegno sui mercati esteri con “Missione Europa”, il nuovo programma che amplia il percorso avviato in Italia e rafforza l’identità del formaggio Asiago in Europa puntando a cogliere le opportunità offerte da un mercato di450 milioni di consumatori. Il piano mira a valorizzare naturalità, tracciabilità e identità territoriale attraverso qualificate partnership col mondo del vino e la ristorazione gourmet.

Nei prossimi mesi, da Stoccolma a Berlino, passando per Copenaghen e Baden-Baden, il formaggio Asiago sarà protagonista di degustazioni guidate, incontri e occasioni di dialogo con professionisti del settore e media mettendo in luce la sua versatilità negli abbinamenti e la grande capacità di trasmettere i valori della convivialità e del lifestyle italiano.

“Con questo progetto diamo slancio e continuità ad un percorso di promozione che ha già testimoniato la forza attrattiva del formaggio Asiago – dichiara Flavio Innocenzi, Direttore del Consorzio Tutela Formaggio Asiago. – Creare nuove opportunità di crescita nel mercato europeo dove vi sono condizioni normative e culturali favorevoli al suo sviluppo è una strada che vogliamo perseguire valorizzando l’identità distintiva del nostro formaggio e puntando a promuovere partnership ed esperienze di alto profilo”.

In Svezia e Danimarca, mercati sensibili alla qualità e alla narrazione del prodotto, il Consorzio Tutela Formaggio Asiago ha scelto Stoccolma e Copenaghen come palcoscenico qualificato. In queste città, l’Asiago DOP è Official Cheese delle due tappe del Tre Bicchieri World Tour organizzato dal partner Gambero Rosso. Dopo l’evento svedese del 9 giugno, il formaggio Asiago sarà protagonista a Copenaghen, l’11 giugno, al Langeline Pavillonen, per celebrare gli abbinamenti con i migliori vini italiani e incontrare operatori, buyer e giornalisti del settore wine & food.

In Germania, primo mercato europeo d’esportazione per la specialità, il Consorzio di Tutela prosegue nel pluriennale percorso di promozione partecipando, dal 13 al 15 giugno,alWein & Gourmet Festival in programma a Baden-Baden. Organizzato da Falstaff, autorevole riferimento editoriale nei paesi di lingua tedesca, l’evento si rivolge a selezionatori, sommelier, chef e consumatori esperti in cerca di esperienze enogastronomiche di alto livello. In questa cornice, l’Asiago DOP sarà proposto in un viaggio sensoriale attraverso le diverse stagionature.

Il piano promozionale proseguirà con due importanti tappe: Anuga 2025 a Colonia, dal 4 all’ 8 ottobre e Cheese Berlin, il 9 novembre, a Berlino. Ad Anuga, il Consorzio di Tutela parteciperà all’interno dell’area collettiva di AFIDOP (Associazione Formaggi Italiani DOP e IGP) al Pad. 10.1 – Stand G070–G078 con l’obiettivo di rafforzare l’identità del Made in Italy lattiero-caseario, valorizzando le specificità della DOP attraverso tasting, show cooking, incontri B2B ed eventi. A Cheese Berlin, evento-mercato che unisce cibo e cultura del formaggio e promuove le produzioni d’eccellenza, il Consorzio proporrà degustazioni guidate e approfondimenti per far conoscere al pubblico e agli operatori le caratteristiche distintive dell’Asiago DOP e il suo legame con il territorio.