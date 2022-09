Follia cinese – Decine di milioni di persone confinate in casa per la strategia ‘zero covid’ del regime

A più di due anni dall’inizio della pandemia, la politica cinese “zero Covid” continua a influenzare la vita quotidiana dei cittadini. Secondo la BBC, a decine di milioni di persone è stato ordinato, in almeno 30 regioni del Paese, di rimanere a casa in reclusione parziale o totale. Una situazione con conseguenze a volte gravi, soprattutto in questi giorni nelle province di Xinjiang, Sichuan o Guizhou, dove si fa sentire la carenza.

“Sono passati 15 giorni, abbiamo finito la farina, il riso, le uova. Negli ultimi giorni abbiamo finito il latte per i bambini “, ha detto alla BBC un residente dello Xinjiang occidentale. In questo territorio, una settimana di confinamento vicino al confine con il Kazakistan ha portato a messaggi di richiesta di aiuto pubblicati dagli abitanti sui social network.

Scaffali dei supermercati vuoti

Nella città di Yining, un documento – condiviso sui social – mostra richieste urgenti di cibo, medicine e assorbenti. “Non ho più soldi per comprare provviste. Mia moglie è incinta e abbiamo due figli. Stiamo finendo la benzina. Mia moglie ha bisogno di una visita medica”, ha detto un residente.

Diversi milioni di persone sono ancora confinate a Chengdu (sud-ovest), dopo un limitato rimbalzo epidemico che paralizza una delle più grandi città del Paese. Per frenare la contaminazione , le autorità hanno avviato uno screening generale della popolazione e da allora hanno ordinato ai residenti di “rimanere a casa” fino a nuovo avviso. I video verificati dall’AFP mostrano lunghe code da testare per strada e scaffali dei supermercati svuotati.

“Tutti stanno facendo scorta come un matto “, ha detto all’AFP un residente di Chengdu di 25 anni, che ha preferito rimanere anonimo per paura di rappresaglie. Secondo lui, le persone hanno preso precauzioni dall’inaspettato blocco di Shanghai in primavera. Colti alla sprovvista, i residenti si sono poi lamentati della mancanza di prodotti freschi, o addirittura di cibo per alcuni. I servizi sanitari hanno annunciato giovedì 116 nuovi casi positivi in ​​città in 24 ore.

Più a sud, nella provincia di Guizhou, le autorità hanno bloccato senza preavviso un’area del capoluogo di provincia Guiyang, bloccando a casa 500.000 residenti senza alcuna possibilità di prepararsi. “Non possiamo acquistare prodotti online perché non consegnano e i supermercati sono chiusi. Il governo ci tratta come animali o vuole solo che moriamo?” , ha chiesto un utente della piattaforma Weibo, citato dal Guardian .

La Cina applica una rigorosa politica sanitaria contro il coronavirus, che manterrebbe il numero di contaminazioni a un livello molto inferiore rispetto al resto del mondo. Questa strategia si traduce in confinamenti a volte non appena compaiono pochi casi, con test PCR da eseguire più volte alla settimana per accedere ai luoghi pubblici o addirittura con collocamenti in quarantena. Giovedì il ministero della Salute ha segnalato 1.334 nuovi casi positivi in ​​Cina in 24 ore.