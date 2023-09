Festeggiamenti in Bertoliana per i cento anni della bibliotecaria Franca Maria Galante

Un mazzo di fiori a nome della città per i cento anni della bibliotecaria che si fece promotrice dell’apertura delle sedi decentrate nei quartieri: il sindaco Giacomo Possamai lo ha donato di persona oggi pomeriggio a Franca Maria Galante, dipendente della Bertoliana dal 1942 al 1981, nel corso di una breve cerimonia a Palazzo Cordellina.

«Sono venuto con molto piacere a portarle questi fiori a nome della città – le ha detto il sindaco Possamai – proprio qui in Biblioteca Bertoliana, dove ha lavorato per 40 anni, perché ho saputo che lei è stata tra i lungimiranti promotori dell’apertura delle biblioteche decentrate, e in particolare di quella del Villaggio del Sole, che proprio questa settimana ho voluto visitare perché le ritengo luoghi di fondamentale presidio culturale e sociale nei nostri quartieri».

Franca Maria Galante in Bertoliana è stata responsabile del servizio al pubblico e della consulenza bibliografica, collaborando attivamente sia con il direttore Antonio Marco Dalla Pozza sia con la vicedirettrice Maria Cristofari.

Dopo la pensione di Maria Cristofari è stata anche responsabile del settore manoscritti, curando in quegli anni l’importante censimento delle edizioni del ‘500 e ‘600.

Durante la presidenza del professore Gian Piero Pacini, ha partecipato e sostenuto l’apertura della biblioteche di quartiere: la prima fu quella del Villaggio del Sole nel 1965.

Accademica olimpica dal 1982, nel 1983 è stata chiamata dal consiglio di presidenza a far parte della commissione incaricata della gestione della biblioteca; ma non ha mai voluto essere la “bibliotecaria” , preferendo il ruolo di vice, a motivo di una innata ritrosia e di una coltivata umiltà. A lei va il merito di aver promosso, insieme al bibliotecario Attilio Carta, l’informatizzazione dei cataloghi e dei servizi – considerata l’esperienza che aveva precedentemente maturato in Biblioteca Bertoliana – , con la conseguente introduzione della biblioteca dell’Accademia Olimpica nel Sistema bibliotecario regionale e nazionale.