Da Wikipedia a ChatGPT, in Bertoliana incontro con Gino Roncaglia

Gino Roncaglia, uno dei più noti esperti italiani di culture digitali, sarà ospite della Biblioteca Bertoliana e dell’Accademia Olimpica in un incontro che si svolgerà martedì 19 marzo alle 17.30 a Palazzo Cordellina, per presentare il suo ultimo libro “L’architetto e l’oracolo. Forme digitali del sapere da Wikipedia a ChatGPT” (Laterza, 2023).L’autore, in dialogo con l’accademico Matteo Salin, condurrà il pubblico in un viaggio tra i temi affrontati nel suo volume: dalle prime enciclopedie online a Wikipedia, dalla nascita dell’idea di intelligenza artificiale alle reti neurali, dal tradizionale modello architettonico delle conoscenze ai nuovi oracoli statistici come ChatGPT.Durante l’incontro si avrà modo di discutere su come ChatGPT e gli altri sistemi di intelligenza artificiale generativa, capaci di produrre testi e immagini in risposta a una richiesta dell’utente, rappresentino in prospettiva una vera e propria rivoluzione. Per aiutare a comprenderne il significato e la portata, il libro prende le mosse da quello che è stato, da millenni, un sogno dell’umanità: organizzare il sapere in modo da poterlo trasmettere, recuperare, utilizzare, accrescere nelle forme di volta in volta più funzionali rispetto ai molteplici e diversi obiettivi. Con un occhio alle conseguenze, perché serve capire le idee e i principi che sono alla base degli strumenti non solo tecnologici ma anche sociali e culturali che si stanno creando all’interno del nuovo ecosistema digitale.Ingresso libero.Per informazioni: consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it | 0444 578211Gino Roncaglia insegna all’Università Roma Tre, dove è titolare dei corsi di Editoria digitale, Informatica umanistica e Filosofia dell’informazione. Ha partecipato alla stesura del Piano nazionale scuola digitale e collabora con Rai Cultura nella realizzazione di trasmissioni televisive dedicate al rapporto fra cultura e nuovi media. Per Laterza è coautore della fortunata serie di manuali sull’uso della rete, che hanno accompagnato una generazione di navigatori alla scoperta di Internet e del web, e di “Il mondo digitale” (con Fabio Ciotti, 2000) e autore di “La quarta rivoluzione. Sei lezioni sul futuro del libro” (2010), testo di riferimento per comprendere il mondo dei libri elettronici e dell’editoria digitale, e “L’età della frammentazione. Cultura del libro e scuola digitale” (2018, seconda edizione accresciuta 2020).