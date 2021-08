Fermato carico da 30 mila litri di benzina diretto dalla Bielorussia in Calabria

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

La Guardia di finanza di Treviso, nell’ambito di un controllo al casello di Venezia Est, un camion con a bordo 30 mila litri di benzina, dichiarata come diluente aromatico. Il mezzo era entrato a Gorizia ed era diretto in Calabria dalla Bielorussia.

Il conducente, al momento dello stop, è stato evasivo sulla merce trasportata, sostenendo di non conoscere la destinazione esatta in Calabria; quindi, ha mostrato la carta di una Onlus di Roma. Ad insospettire i militari è stata la distanza che l’autoarticolato avrebbe dovuto coprire nel complesso. Le analisi hanno portato subito alla luce che fosse benzina e quindi il mezzo e il carico sono stati sequestrati; il conducente è stato denunciato per contrabbando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso. Il carico è stato devoluto ai Vigili del fuoco.