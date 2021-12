Fatture false per 30 milioni di euro: 3 arresti, coinvolte anche aziende venete

Tre persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza in provincia di Varese, per una maxi-frode che vede sotto indagine 70 aziende sparse sul territorio nazionale tra cui anche in provincia di Treviso, che dal 2017 al 2021 hanno beneficiato complessivamente di 30 milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti. In queste ore, su delega della Procura di Busto Arsizio, quindi, sono in corso perquisizioni nelle provincie di Varese, Milano, Brescia, Como, Monza, Lodi, Pavia, Novara, Treviso e Agrigento.